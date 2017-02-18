MLB》鐵爺退休誰接棒？ 洋基開訓前先傷兩將

〔體育中心／綜合報導〕對於菜鳥而言，春訓是磨練與爭取先發的重要時刻，然而洋基兩位年輕潛力股卻相繼在球隊報到日傳出傷情，想站穩大聯盟得再加把勁。

總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示，25歲的一壘手奧斯汀（Tyler Austin）在報到日前一天被檢查出左腳舟狀骨輕微骨折，未來三週都必須穿著護靴，至少需要六週才能恢復棒球活動。

奧斯汀是在上週於洋基小聯盟球場打擊練習時受傷，前天向球團回報，昨接受MRI檢查後確定骨頭有微小裂痕。奧斯汀在去年8月被徵召上大聯盟，出賽31場繳出2成41打擊率外帶5轟12打點。「他正在爭取一壘手的位子，（此時受傷）非常不幸。」吉拉迪表示。

奧斯汀正努力卡位一壘手。（資料照，USA Today Sports）

由於明星一壘手提謝拉（Mark Teixeira）於上季結束後退休，洋基在季後持續尋覓接班人選，原本屬意奧斯汀及柏德（Greg Bird）擇一，並以奧斯汀呼聲較高，但國聯全壘打王卡特（Chris Carter）加盟帶來變數，吉拉迪透露工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）也有機會卡位。

另一位25歲年輕外野手威廉斯（Mason Williams）則因髕腱炎預計得休兩週，上季威廉斯出賽12場，打擊率2成96。「他去年冬天就有髕腱炎，原本康復但又復發了，保險起見我們試著讓他停練兩週，希望有效。」吉拉迪說。

洋基威廉斯得延後開練。（資料照，美聯社）