NBA》當杜蘭特、魏少和事佬？ 哈登：我不會介入

杜蘭特（左）、魏斯布魯克（中）、哈登（右）三人曾在雷霆當過隊友。（資料照，取自網路）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽本周末登場，杜蘭特與魏斯布魯克雙雙入選西部明星隊，兩人關係又成關注焦點，而身為前隊友的火箭球星哈登，也被問到相關問題，他表示畢竟大家現在都不同隊了，不會去當和事佬。

「我想我不會介入，我現在在不同的球隊了。不過我非常了解他們兩個人，如果他們需要建議，我會幫助他們。」哈登（James Harden）今在ESPN節目表示，雖然明星賽會再度與魏斯布魯克（Russell Westbrook）杜蘭特 （Kevin Durant）並肩作戰，但以他的立場，他並不打算介入兩人之間的問題。

哈登補充，「我不知道到底發生什麼事，我真的不清楚，但很顯然的，他們有各自的想法。不過這就是比賽的一部分，有的人會去新的球隊。」

此外，另一位「前隊友」柏金斯（Kendrick Perkins）也在受訪時談到魏、杜兩人，他表示，並不覺得雙方有強烈敵意，要和好如初也不是不可能，他甚至認為杜蘭特未來某天可能會再重返雷霆。