NBA》R.傑克森又陷交易傳聞 美媒：活塞想與魔術一換二
2017/02/18 08:15
R.傑克森。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕活塞控衛R.傑克森（Reggie Jackson）又陷交易傳聞，繼先前傳出球隊曾與灰狼討論「西班牙金童」控衛盧比歐（Ricky Rubio）之後，如今活塞又與魔術討論R.傑克森的交易一事。
《ESPN》名記者史坦恩（Marc Stein）指出，活塞與魔術討論要以R.傑克森，換魔術的奧古斯丁（D.J. Augustin）、以及J.格林（Jeff Green）。本季交易截止日的時間為美國時間2月23日。
R.傑克森在2015年與活塞簽下一紙5年8000萬美元（約新台幣24.7億元）的合約，但本季他繳出15.2分、5.6助攻、2.3個籃板，皆比上個賽季還低，且開季還因傷缺陣。目前活塞戰績為27勝30敗，排在東部第八，有機會進入季後賽，加上R.傑克森傷癒歸隊後並未帶領球隊打出好成績，因此球團可能想在陣容上做出改變。
奧古斯丁。（資料照，USA Today Sports）
J.格林。（資料照，美聯社）
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