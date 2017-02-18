MLB》淪交易籌碼又被迫移防 海賊王：日子還是要過

〔體育中心／綜合報導〕對「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）來說，上個球季顯得格外難熬，經歷季賽表現不佳、季後身陷交易傳聞、被迫讓出守備位置等一連串的動盪紛擾，麥卡琴決定放下一切，專注當下埋首向前。

「我決定向前看，只管出場比賽、把球打好。」麥卡琴昨在練習前花了將近15分鐘受訪，抒發自己在季後被球團考慮交易，還被迫移防右外野的心路歷程，坦言自己忍受了一個有史以來最糟的球季。

兩個多月前的冬季會議，海賊王一度淪為球團交易籌碼，但沒能談成只好作罷，「這對我來說並沒有負面影響，我瞭解這是球賽的一部份，你得接受它，我只能盡我所能保持專注，在季後做好準備。」麥卡琴說。

麥卡琴坦言上個球季十分難熬。（資料照，法新社）

本以為一切終將風平浪靜，不料本月初麥卡琴再獲球團「大禮」，季後為外野佈陣傷透腦筋的海盜，決定將麥卡琴移防右外野，原本的中外野防區交給主守左外野的馬堤（Starling Marte），理由是這個安排能造就最棒的團隊防守。

海盜此舉一度引發熱議，原因是麥卡琴8年大聯盟生涯至今共1175場比賽都是中外野手，就算再往前回溯至4年多的小聯盟經歷，也僅僅有1場站過右外野。根據大聯盟Statcast™數據顯示，麥卡琴向右移動的能力優於向左，種種跡象都讓海盜的決定備受質疑。

「那並不是一種詢問式的請求，他們直接跟你說：『你得讓出這裡（中外野），這麼做能讓球隊更好。』，這是我第一次這麼想違抗命令。」麥卡琴回憶，「但如同我說的，我告訴自己，我不能自私，我只能接受我該做的，然後把它做好。」

麥卡琴決定專注當下。（資料照，USA Today Sports）

麥卡琴透露向偶像克萊門特（Roberto Clemente）看齊成為他激勵自己度過難關的方法，「克萊門特豎立了（右外野手的）標準，我也想成為像他一樣的人、達到一半也好，能和他站在同一個防區是一種榮耀。」

而談到與球團關係是否生變，以前曾表態想永遠待在海盜的麥卡琴回應自己並不擔心，「我試著著眼現在，因為如果我開始想東想西，就不能專注眼前的事了，誰知道以後會發生什麼事，我不能讓它影響到現在。」

海賊王用偶像克萊門特激勵自己。（取自麥卡琴推特）