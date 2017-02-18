經典賽》誰來投古巴？ 日媒推測洋聯防禦率王
2017/02/18 08:48
石川步。（資料照，特派記者郭羿婕攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，日本隊首戰將對上古巴隊，原先預計要派出「投打二刀流」大谷翔平先發，但他因傷辭退經典賽。日本媒體推測，日本隊可能會推出上季拿下太平洋聯盟防禦率王的石川步來先發。
效力羅德的石川步，上季繳出14勝、5敗，防禦率2.16，在162.1局的投球中被敲142支安打，送出104次三振，這也是他進入日職過去三年來的最佳表現。
《日刊體育》報導，日本隊首戰面對古巴，推測派出石川步的可能性較高，樂天王牌投手則本昂大預定角色為中繼投手；而第二場面對澳洲的比賽，日本隊預定推出巨人王牌菅野智之先發，第三戰面對中國則可能由軟銀的武田翔太主投。
日本派出職業隊面對古巴，對戰成績卻是8勝13敗1和，在經典賽時為3勝1敗，但上次敗戰就是在2013年的經典賽。
石川步。（資料照，特派記者林正堃攝）
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