網球》首次搭檔 詹詠然/辛吉絲雙打止步四強

詹詠然（左），與辛吉絲（右）。（取自Hingis臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球選手詹詠然才與瑞士公主辛吉絲（Martina Hingis）雙打合體，兩人合作的的第一場賽事杜哈網球賽，首輪及次輪都輕鬆直落二拍落對手，順利晉級四強，可惜四強戰以6：3、2：6、6：10不敵同是剛合體的莎秋克（Olga Savchuk）／克雪芙朵娃（Yaroslava Shvedova ）組合。

對手在上一輪因雨延賽，花1個小時擊敗了彭帥與赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova），接下來以1小時7分鐘再打敗詹詠然與辛吉絲。 第一盤詹辛順利拿下，後被連追兩盤，詹詠然與辛吉絲整場被逼出8個破發點並保住了6次，仍在決勝盤不敵對手。

第一次合作雖未能挺進決賽，但日前贏球詹詠然及辛吉絲都不忘發文稱讚對方，並為彼此加油打氣，後續表現令人期待。