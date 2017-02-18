MLB》年年MVP競爭者秘訣 楚奧特自主訓練嚇壞網友（影音）

@pdrtrainer with a special send off to #LAAspring... Mike Trout（@miketrout）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 14 7:19下午 PST 張貼

〔體育中心／綜合報導〕天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上季奪下生涯第2座年度MVP，他也是美聯史上首位連續5季MVP票選前兩名的球員。楚奧特近期在社群媒體PO出自主訓練的影片，讓網友們大讚。

楚奧特日前在Instagram上PO出自主訓練的影片，他舉著135磅（約61.3公斤）重的舉重槓鈴，短跑衝刺，這段影片讓許多網友們驚呼連連，大讚年年能繳出MVP的身手，其自主訓練絕對超越大家的想像。

現年25歲的楚奧特上季繳出29轟、100分打點、30盜、3成15的打擊率，拿下生涯第2座年度MVP，過去連續5季完成MVP票選前2名，歷史上僅全壘打王邦茲（Barry Bonds），他曾在2000-04年締造這項紀錄，且4度拿下年度MVP。

Wait for it.. FLY @_djcottrell FLY!! Mike Trout（@miketrout）分享的貼文 於 2017 年 1月 月 19 3:02下午 PST 張貼

楚奧特。（資料照，法新社）