MLB》「親愛的，夢已結束」 洋基球星史威瑟正式宣布退休

史威瑟。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前洋基球星史威瑟今天在前隊友基特所創辦的網站《The Players' Tribune》上，宣布正式退休的消息。

現年36歲的史威瑟（Nick Swisher），12年大聯盟生涯，曾待過運動家、白襪，並且在2009至2012年時效力洋基，也幫助洋基在09年時拿下世界大賽冠軍，之後史威瑟先後轉隊至印地安人及勇士，去年回到洋基3A，但未能再登上大聯盟舞台。總計，史威瑟生涯累積245轟、1338安以及平均2成49打擊率。

今年開季前，史威瑟獲邀成為洋基春訓教練，他在今天於《The Players' Tribune》網站上以「The Dream Is Over, Baby!（親愛的，夢已經結束了）」為題，撰文宣布自己將正式退休，內文提到他對於棒球的熱愛，也表示自己喜歡在球隊中帶動隊友，只要上場就會以滿滿的熱情與活力應戰。

回憶在2014年時，雙腳膝蓋的手術，史威瑟表示，當時相當焦慮，但他深信自己能以正向態度挺過低潮，並希望藉此此鼓勵大家。談起09年在洋基奪冠，史威瑟笑稱這段故事可以讓他聊上一整天，而現在每當他遇到前隊友松井秀喜，都會對他（松井）說：「謝謝你當時幫我們贏下那枚冠軍戒指」，強調這段經歷仍然相當難忘。

最後史威瑟表示，對於未來，他還沒有詳細規劃，但不會給自己任何限制，即便球員生涯已經結束，仍會繼續享受人生的每一刻。

史威瑟。（資料照，美聯社）