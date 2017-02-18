MLB》殷仔老闆羅瑞亞 球團證實將擔任美駐法大使

羅瑞亞（左）、陳偉殷（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚總裁塞森（David Samson）今天證實，老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）將擔任美國駐法國大使，他感到很榮幸。

羅瑞亞與美國總統川普（Donald Trump）關係密切，選舉期間捐贈12萬5000美元（約384萬台幣）政治獻金，如今將出任美國駐法大使。塞森表示，目前相關程序仍在進行中，「這是一個漫長且複雜的過程，他肯定感到榮幸，我想任何人也是一樣。」

不過，先前曾傳出馬林魚可能會以16億美元（約新台幣496億），賣給川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的公公庫許納（Charles Kushner），如今雙方的談判已經暫時停止。庫許納日前發出一份聲明，指羅瑞亞若被提名當美國駐法國大使，就不會追求馬林魚隊。

塞森表示，羅瑞亞目前正考慮對其他買家提出優惠的方案。目前大聯盟並沒有規定禁止球團老闆可以同時擔任大使。

羅瑞亞。（資料照，美聯社）