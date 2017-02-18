NBA》厄文明星賽夢幻5人 竟沒詹姆斯

厄文心目中明星賽最佳5人竟沒包含詹姆斯。（USA Today Sports）

〔即時新聞／綜合報導〕 一年一度的NBA明星賽即將在本周登場，騎士後衛厄文（Kyrie Irving）照例跟一些球星一樣，接受明星賽的訪問，並接受記者要求，說出自己心目中明星賽的最佳組合。結果出乎意料的是，厄文的組合竟沒有球隊老大詹姆斯（LeBron James）。

厄文的理想人選有：喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、艾倫（Ray Allen）、「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）以及「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。而厄文希望能當這支夢幻隊的教練。

記者問厄文，為何沒明星賽累計得分291分、平均得分24.3分的詹姆斯？厄文回答：「是的，我的意思是，他（詹姆斯）能理解我的選擇」。

厄文解釋：「我會讓喬丹打1號位，布萊恩打2號。艾倫打3號的原因是我們需要拉開些空間。另外我們必須有個會投籃的4號位，我選擇賈奈特的原因，是他必須幹些髒活。而我的5號位置則選歐尼爾」。