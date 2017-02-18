MLB》死因仍是謎 范屈拉解剖報告將不對外公布

范屈拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家投手范屈拉（Yordano Ventura）日前在家鄉多明尼加因車禍驟逝，但外媒報導指出，事發近一個月，仍不清楚車禍原因是否與酒駕有關，且多明尼加當局將不會對外公布范屈拉解剖報告，屆時他能否領到剩餘薪水仍未知。

先前報導指出，范屈拉與皇家目前還有3年近2千萬美元的合約，但合約內明訂，若他因為酒駕或是毒品而造成受傷或是死亡，皇家可以不支付薪水。但目前解剖報告僅向范屈拉家人及律師公布，確切死因仍是謎。

目前不清楚皇家是否仍需支付范屈拉剩餘薪水，僅能確定，范屈拉可拿到壽險的身故保險金45萬美元（約新台幣1380萬），還有大聯盟提供的保險近百萬美元。