NBA》就是不想談KD 魏少雞同鴨講：時裝周好棒

魏斯布魯克（左）、杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽本周登場，最受矚目的話題，正是同時入選的杜蘭特和「魏少」魏斯布魯克，不過或許是被媒體問到厭煩，只要一談到杜蘭特，魏少直接轉移話題，改聊他最愛的時裝周。

「兄弟，你知道時裝周很棒嗎？」每當談到杜蘭特 （Kevin Durant），魏斯布魯克（Russell Westbrook） 便自行轉移話題，「你有看過時裝周嗎？有沒有一直關注？時裝周有超多好看的衣服，我好期待。」即便媒體不斷追問，魏少的答案依舊雞同鴨講，顯然不想再多談。

面對媒體詢問，杜蘭特也不願多談關於魏少的事情，他表示不會特別和魏少交談，但就算有也都很正常，「我會像比賽平常一樣，我很期待明星賽，也會好好享受，我都準備好了。」