經典賽》A-GON受傷 很可能無法代表墨西哥出征
2017/02/18 11:23
「A-GON」岡薩雷茲。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，墨西哥隊、道奇重砲手「A-GON」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）因為右手肌腱發炎，需要休息兩週，這代表他可能會趕不上經典賽。
由於哥哥岡薩雷茲（Edgar Gonzalez）是墨西哥總教練，這讓A-GON非常想為國效力。A-GON表示，醫生認為要休息兩週，「如果在這兩週感覺很好，我們會再等一週，而且我會百分之百準備好。」
A-GON說，他在休賽季時期間曾做過拳擊、舉動等訓練，可能因此造成網球肘，他還開玩笑的說：「我沒有打網球喔！」他表示，平常不會感到疼痛，但他打擊或是守備時會感到不適，他自認目前有90％是健康的。
過去三屆經典賽，A-GON都代表墨西哥隊出賽，本屆墨西哥與委內瑞拉、義大利、波多黎各同組，若A-GON缺席經典賽，墨西哥將缺少一名主砲手，戰力勢必大受影響。
「A-GON」岡薩雷茲。（資料照，美聯社）
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