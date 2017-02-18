MLB》破金鶯22年不敗之身！布拉克薪資仲裁勝出

布拉克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯投手布拉克（Brad Brach）今天在與球團的薪資仲裁中勝出，也結束金鶯這22年來薪資仲裁的9連勝。

布拉克為金鶯重要的牛棚投手之一，上季出賽71場，拿下10勝4敗、防禦率2.05、92次三振的成績，皆為生涯最佳。

原本金鶯僅願意支付252.5萬美元（約新台幣7765萬）的薪水，但最後結果出爐，仲裁小組認為，布拉克所提出305萬美元（約新台幣9379萬）較為合理，因此由他勝出，而布拉克上季薪水為130萬美元，確定新球季薪水將翻倍成長。