MLB》季後狂操增肌近5公斤 前田健太本季目標200局

〔體育中心／綜合報導〕去年入札加盟道奇的日投前田健太，即將迎接生涯第二個大聯盟球季，有別於上回倉促報到，前田今年提早在投捕報到日前一個月就已抵達道奇球場展開訓練，正式練球前已丟完三次牛棚，展現個人強烈決心，他本季目標能投到200局。

「今年順很多，去年我沒能維持好的訓練節奏，還得做很多不明白的事。」前田表示去年剛來一切都是新的，經過一季實戰磨練讓他心安不少，「今年我能做我想做的事，能和其他人合作，我也知道我自己該做什麼。」

前田透露自己接受增重建議，希望藉此增加投球續航力，過去一年靠著改良的訓練菜單及營養計劃，已足足增加10磅（約4.5公斤）肌肉，同時也加強磨練卡特球成為武器球種，盼能在關鍵時刻提升滾地球比例，同時節省變速球用量。

前田健太提前一個月報到。（資料照，美聯社）

前田健太上季投出16勝，追平達比修有在2012年締造的亞洲投手菜鳥球季最多勝紀錄，並在國聯新人王票選高居第三，但續航力不足也成為隱憂，前田上季最後四場先發皆投不滿6局，輪值還得多休1到2天。

「我今年最大目標就是要投更多局，我知道來到這裡（大聯盟）以後，想拉長局數變得困難，我也瞭解到自己必須贏得信任，他們才會讓我繼續投。」前田說，他在日職8年四度達成單季200局目標，轉戰大聯盟首季卻因肩膀和手肘強度不足屢遭換投，最終以175.2局作收。

「今年我想要達成更多投球局數，當然每場比賽能儘量多丟是最理想的，我也希望能待在輪值，獲得與其他人相同的待遇。」前田表示。

前田也承認自己上季在面對到第三輪打者時變得不堪一擊，對此他有所領悟、做出總結：「我不認識打者，所以我很難抓到他們的習性，搞得我精疲力竭。但現在我認得他們了，可以更有效率主動出擊。」

前田健太盼望能獲教練信任，延長投球局數。（資料照，法新社）