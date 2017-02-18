NBA》P.加索獲選工會代表 外籍球員第一位
2017/02/18 13:48
加索。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕現效力馬刺的六屆NBA全明星P.加索（Pau Gasol）今天被獲選為NBA球員工會的球員代表理事，為期三年。西班牙籍的加索是唯一非美國籍的代表，目前工會球員有會長保羅（Chris Paul）、副會長詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）、J.瓊斯（James Jones）、柯瑞（Stephen Curry），加上加索共九人。
工會執行長說道：「鑑於加索的生涯成就及經驗，不論在NBA或國際賽事上都能帶給我們獨特的視角。」執行長也表示，隨著國際球員的增加，工會有責任考慮外籍球員的聲音，由代表理事替他們爭取權益。
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