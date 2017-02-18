日職》腳受傷還是猛！大谷春訓狂敲全壘打
2017/02/18 12:22
大谷翔平。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕火腿「二刀流」大谷翔平因為腳踝傷勢退出經典賽，不過今天參與春訓練球，還打出全壘打，恢復狀況看似不錯。
日媒報導指出，大谷翔平今在火腿春訓中，首度展開戶外打擊練習，揮擊41球有13球打出全壘打，最遠距離還有160公尺，腳傷似乎恢復不錯。
先前大谷翔平在美國移訓期間表示自己腳踝受傷，必須退出經典賽，讓不少球迷大失所望，不過以目前春訓狀況來看，大谷恢復狀況良好，有機會健康的在新球季中登場。
大谷翔平。（資料照，美聯社）
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