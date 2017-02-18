MLB》合約年拚大約 達比修解禁指叉球

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵隊日籍投手達比修有將在今年球季結束後成為自由球員，他將力拚下一個大合約，除了展開訓練外，昨天也練投指叉球，打算在新球季增加球種。

達比修有在2015年時進行韌帶置換手術（Tommy John surgery），去年復出後一度進到傷兵名單，整季出賽17場，繳出7勝5敗防禦率3.06的成績。今年將是達比修傷癒復出後的首個完整球季。

達比修有在動韌帶置換手術之前，曾投過指叉球，但去年因傷癒復出，因此暫時不投。上個賽季達比修最快球速為98.1英哩（約157.8公里），變化球種有滑球、曲球、切球等等，如今可能會加上指叉球。

達比修有昨天在牛棚練投，投了不少指叉球，遊騎兵投手教練布洛凱爾（Doug Brocail）表示，很驚訝達比修有能丟指叉球，並指出他很正確地投出它，還運用了一點手腕，因此不是所有的壓力施加在他的手肘上。布洛凱爾也說，如果他有任何不適，就不會再投。

達比修有。（資料照，美聯社）