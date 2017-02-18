NBA》新秀挑戰賽世界隊電美國 加拿大穆雷奪MVP

穆雷。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA明星賽週今天於紐澳良揭開序幕，新秀挑戰賽打頭陣，由NBA一、二年級生為班底組成的世界隊與美國隊交鋒，加拿大籍的穆雷射下36分，勇奪賽事MVP，終場世界隊以150：141力克美國。

來自肯塔基大學的穆雷，去年選秀會首輪第7順位加入金塊。

穆雷今天投進9個三分彈，攻下全場最高36分、也傳出11次助攻，抱走新秀挑戰賽最有價值球員獎項，他賽後搞笑地說：「我不斷告訴自己，手感超好的、超燙阿。」他例行賽生涯最高是24分。

另外一位世界隊隊友波辛吉斯貢獻24分、10籃板。

美國隊卡明斯基攻下全隊最高33分，包含7個三分彈，湯斯則挹注次高的24分。

卡明斯基。（法新社）

波辛吉斯。（歐新社）