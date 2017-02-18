NBA》超扯新髮型讓網友笑翻 回顧林書豪多變髮型（圖輯）
2017/02/18 13:29
林書豪的新髮型？（圖片取自IG）
〔體育中心／綜合報導〕籃網隊台裔後衛林書豪因傷缺陣多時，最快將在25日回歸戰場，他近期在社群媒體上PO出一張超誇裝的髮型照，並說：「這是秘密工程，自己也沒想到能弄成這樣」引起許多網友們討論。
林書豪曾留過平頭、雞冠頭、油頭和仙道頭等髮型，曾被《FanSided》專欄作家博古特（Gerald Bourguet）評為10大最具娛樂性的髮型第1名。林書豪近期在Instagram上PO出新髮型，讓許多網友笑翻，有網友認為像是「掃把頭」、「還以為是濟公帽」，也有網友打趣說，「以後防守不需要用手了，用頭髮就好」。
籃網隊目前戰績9勝47敗，近期吞下14連敗，繼續刷新主場16連敗的難堪隊史紀錄，也是NBA史上第9次有球隊在明星賽前勝場未達雙位數。林書豪將在明星賽後對金塊時傷癒歸隊，盼能成為球隊救世主。
「仙道頭」。（資料照，美聯社）
林書豪後梳油頭。（資料照，法新社）
林書豪。（資料照，法新社）
辮子頭。（資料照，彭博）
林書豪。（圖片取自IG）
林書豪。（資料照，歐新社）
林書豪。（資料照，法新社）
林書豪在職業生涯初期還是小平頭。（資料照，法新社）
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