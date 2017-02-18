NBA》「模仿帝」這次玩真的 明星週名人賽高捧MVP（影音）
2017/02/18 12:58
〔記者卓佳萍／綜合報導〕明星賽週今天登場，娛樂性十足的名人賽也在今天開打，網路界紅人「模仿帝」BdotAdot5這次以真名露臉，名為阿姆斯壯（Brandon Armstrong）的他在名人賽轟下16分、15籃板，帶領東部名人隊贏球，終場以88：59大勝。
阿姆斯壯曾模仿過布萊恩、詹姆斯、魏斯布魯克與哈登等NBA球星，動作維妙維肖，吸引網友關注，其實他也曾是名球員，效力過發展聯盟雷諾大山羊，也到海外打過球。
儘管阿姆斯壯不是全場最高分，但透過社群網站投票，阿姆斯壯獲得網友青睞，摘下MVP獎項，全場最高分是歌手巴特勒的22分、11籃板雙十演出，巴特勒是前年名人賽MVP。
阿姆斯壯今天在比賽時表演細胞再度上身，模仿大鬍子的歐洲步。
阿姆斯壯。（法新社）
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