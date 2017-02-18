經典賽》荷蘭不敵NC恐龍 2場熱身賽都輸球

荷蘭熱身賽吞下二連敗。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2月8日荷蘭赴美國亞歷桑納集訓，備戰經典賽，今天和韓職NC恐龍進行第二場熱身賽，最終以9：10輸球，加上昨天2：5不敵KT巫師，苦吞2連敗，下一戰將在21日對美國大學球隊Gateway Community College。

今天荷蘭推出42歲前統一獅洋投柯德曼先發，投2局失4分，比賽後半段荷蘭一度取得領先，無奈牛棚表現不理想，9局下NC恐龍一口氣追回3分逆轉勝，包括一發兩分砲，荷蘭輸球。

荷蘭幾名大聯盟球員和王牌投手范登赫克（Rick VandenHurk）還未投入集訓，加上才打2場熱身賽，全隊仍在調整階段，不過今天NC恐龍陣容主要以二線球員應戰，荷蘭還是無法贏球，投手戰力欠佳的問題再度浮現。

值得一提的是，荷蘭20歲年輕右投Tom de Blok，昨天熱身賽飆出158公里速球，今天登板投球最快球速也有154公里，火球連發，去年他在荷蘭聯賽出賽26場都是後援，戰績5勝5救援成功、防禦率0.88、每局被上壘率0.780，41局投球僅被敲21安，飆出43K，另有12次保送。

荷蘭隊熱身賽賽程（以下皆為台灣時間）：

2.17 vs. KT巫師 2：5輸球

2.18 vs. NC恐龍 9：10輸球

2.21 vs. Gateway Community College

2.25 vs. LG雙子

2.26 vs. LG雙子

3.3 vs. 尚武或警察廳

3.5 vs. 尚武或警察廳