經典賽》韓投類型五花八門 考驗台灣打者適應能力

韓國隊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2月12日南韓赴日本沖繩移地訓練，台灣時間明天（2月19日）早上11點半首場熱身賽迎戰讀賣巨人，預計由斗山熊左投張元準擔任先發投手，先發9棒和守位出爐，愛爾達育樂台提供直播服務。

明天首場熱身賽對巨人，南韓總教練金寅植安排先發打序如下：第一棒李容圭（中外野手）、第二棒閔炳憲（右外野手）、第三棒崔炯宇（左外野手）、第四棒金泰均（一壘手）、第五棒孫兒葉（指定打擊）、第六棒朴錫珉（三壘手）、第七棒徐建昌（二壘手）、第八棒粱義智（捕手）、第九棒金宰鎬（游擊手，隊長）；除了李大浩暫時沒有上場，一般預料，這將是經典賽南韓隊先發主力陣容。

明天熱身賽張元準預定先發投2局，接下來依序上場投手為張施皖（2局）、朴熙洙（1局）、車雨燦（2局） 、元鐘玄（1局）、沈昌珉（1局）。

張元準。（資料照，記者廖耀東攝）

這一屆經典賽南韓帶13名投手，金寅植十分強調投手功能性和投球型態，不以例行賽成績作為唯一參考依據，例如去年韓職救援王金勢炫（36救援）就被割捨成了遺珠。

南韓陣中擁有各式各樣投球類型的投手，包括林昌勇、禹奎珉、沈昌珉都是低肩側投，3人直球均速都在145公里以上，最快球速達155公里的元鐘玄，出手點接近4分之3側投，是牛棚重要戰力，還有5名左投張元準、車雨燦、梁玹種、朴熙洙和李賢承，加上右投吳昇桓把守最後一道防線，十足考驗台灣隊打者適應能力。