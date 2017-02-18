NBA》「我來化解魏杜的尷尬」格林挺身當休息室一哥
2017/02/18 14:40
格林。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽本周末登場，與杜蘭特（Kevin Durant）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）同為西部明星隊隊友，格林（Draymond Green）表示，他不會去調解兩人的問題，不過他會盡力化解尷尬氣氛。
「我不會去幫他們調解啦！我只是不希望休息室裡的氣氛很尷尬，我們在這裡就是要開心，我們是全明星耶！就讓我們享受一下這美好的時光嘛！我不會去調解什麼事情，但我很願意幫忙化解尷尬氣氛」個性一向熱情的格林，談到魏、杜兩人之間的矛盾，表示他願意站出來化解尷尬。
格林強調，「我們不過就是打籃球，我不覺得這是什麼嚴重的事情。」此外，勇士另一名球星湯普森（Klay Thompson）受訪時則說，希望可以在賽前和魏少一起打打牌，讓氣氛更好。
魏斯布魯克（左）、杜蘭特。（資料照）
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