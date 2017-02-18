NBA》超狂地平說 厄文深信「地球是平的」（影音）
2017/02/18 14:52
〔體育中心／綜合報導〕地球是平的？騎士明星後衛厄文（Kyrie Irving）認為，他相信「地平說」，還強調這不是陰謀論，此話一出震驚國外媒體。
厄文參加騎士隊的隊友佛萊（Channing Frye）、R.傑佛森（Richard Jefferson）所主持的廣播節目，當佛萊、R.傑佛森談到相信地球是圓的，厄文立即反駁，「地球是平的。地球是平的。」他說，「這甚至不是陰謀論，地球是平的。」
厄文還說，這是有人對他們說謊，事實就在眼前，認為「地圓說」是編造出來的謊言。厄文說明，從小他就被教導地球是圓的，「但如果你從我們的旅行方式、我們移動的方式，你真的認為我們繞著地球轉、真的相信所有行星互相環繞、或是在特定的日期會發生垂直的現象嗎？」
厄文之後接受媒體採訪，再次強調地球是平的，他也說自己看過許多地球的照片，仍認為「地平說」是對的。
厄文深信地球是平的。（合成圖）
厄文深信地球是平的。（法新社）
厄文。（法新社）
相關新聞
- NBA》「我來化解魏杜的尷尬」格林挺身當休息室一哥
- NBA》P.加索獲選工會代表 外籍球員第一位
- NBA》超扯新髮型讓網友笑翻 回顧林書豪多變髮型（圖輯）
- NBA》「模仿帝」這次玩真的 明星週名人賽高捧MVP（影音）
- NBA》新秀挑戰賽世界隊電美國 加拿大穆雷奪MVP
推薦新聞
-
經典賽》公辦熱身賽 台灣先對警察廳再戰尚武2017/02/18 15:48
-
NBA》「我來化解魏杜的尷尬」格林挺身當休息室一哥2017/02/18 14:40
-
經典賽》韓投類型五花八門 考驗台灣打者適應能力2017/02/18 14:34
-
NBA》超扯新髮型讓網友笑翻 回顧林書豪多變髮型（圖輯）2017/02/18 13:29
-
日職》腳受傷還是猛！大谷春訓狂敲全壘打2017/02/18 12:22