NBA》超狂地平說 厄文深信「地球是平的」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕地球是平的？騎士明星後衛厄文（Kyrie Irving）認為，他相信「地平說」，還強調這不是陰謀論，此話一出震驚國外媒體。

厄文參加騎士隊的隊友佛萊（Channing Frye）、R.傑佛森（Richard Jefferson）所主持的廣播節目，當佛萊、R.傑佛森談到相信地球是圓的，厄文立即反駁，「地球是平的。地球是平的。」他說，「這甚至不是陰謀論，地球是平的。」

厄文還說，這是有人對他們說謊，事實就在眼前，認為「地圓說」是編造出來的謊言。厄文說明，從小他就被教導地球是圓的，「但如果你從我們的旅行方式、我們移動的方式，你真的認為我們繞著地球轉、真的相信所有行星互相環繞、或是在特定的日期會發生垂直的現象嗎？」

厄文之後接受媒體採訪，再次強調地球是平的，他也說自己看過許多地球的照片，仍認為「地平說」是對的。

厄文深信地球是平的。（合成圖）

厄文深信地球是平的。（法新社）

厄文。（法新社）