經典賽》公辦熱身賽 台灣先對警察廳再戰尚武

〔記者羅志朋／綜合報導〕2017年WBC經典賽即將在3月開打，台灣隊明天起在台中洲際棒球場打3場熱身賽，對手依序為世大運培訓隊、古巴、古巴，23日全隊將啟程前往日本神戶展開第2階段移地訓練，3月1日再飛往南韓首爾，另外，公辦熱身賽賽程已經出爐。

台灣隊抵達首爾後，預計打2場公辦熱身賽，台灣時間3月3日晚上6點先對警察廳，3月5日下午1點再戰尚武隊，地點都在首爾高尺巨蛋，3月7日正式比賽台灣隊首戰以色列。