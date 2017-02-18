高爾夫》澳洲女子公開賽第3回合 美國莎拉絲躍居領先、錢珮芸並列23
2017/02/18 16:22
美國女將莎拉絲躍居領先。（歐新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕ISPS Handa澳洲女子公開賽今天進行第3回合，美國女將莎拉絲後來居上，雖然只打出71桿，仍以總計209桿躍居第1，明天將帶著2桿領先優勢爭奪冠軍。
第3回合領先群的選手成績都沒打好，澳洲的史密絲花了74桿，克莉克繳出80桿，瑞典海德渥77桿作收，排名都往下掉。泰國的波南儂打完前11洞，總成績已經低於標準桿10桿，當時成了領先者，沒想到接下來3洞她連著吞下3個柏忌，最後只以平標準桿73桿完賽。
莎拉絲正好相反，原本她還並列第2，但前4洞吞了兩個柏忌，打完13洞還沒有明顯起色，卻從第14洞起，4洞抓下3隻小鳥，一舉成為領先者。
台灣女將李旻這回合前7洞爆出兩個雙柏忌、3個柏忌，把原本低於標準桿7桿的成績全部花完，最後11洞相對平穩地打出1個柏忌和1個博蒂，她跟同組的克莉克一樣花了80桿，總計219桿退至並列35名，明天兩人又要同組。
台灣選手前3回合打完成績較好的是錢珮芸，今天前9洞她多花3桿，沒想到後9洞抓回5個博蒂只有1個柏忌，成績由黑翻紅，72桿完賽，總計217桿並列23名。
徐薇淩這回合1個博蒂、2個柏忌，74桿作收，總計218桿並列30名。業餘小將林子涵今天以77桿繳卡，總計223桿並列63名。
錢珮芸並列23名，台將最佳。（資料照，記者趙新天攝）
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