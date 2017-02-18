日職》陽岱鋼首場熱身賽缺陣 巨人遭三星獅完封

巨人今遭三星獅完封。（取自體育報知）

〔記者石毓琪／綜合報導〕讀賣巨人今（18）日舉行對外首場熱身賽，5名投手遭韓職三星獅敲出13安，9：0被完封，台灣好手陽岱鋼此役因傷缺陣。

巨人今年首場對外賽，由2015年第一指名、23歲的櫻井俊貴先發，但他開賽即逢亂流，主投3局被敲5安失3分，接替他登板的田口麗斗連挨2記陽春砲，同樣3局失3分，第三任投手馬錫森1局失1分，第四任的乾真大1局失2分，唯第9局上場的戶根千明順利解決3名打者沒有失分。

別於巨人軍投手群難止血，三星7名投手只讓巨人全場敲出零星5安，無失分鎖住勝利。明天讀賣巨人將於台灣時間上午11點半迎戰南韓經典賽代表隊，預計由張元準先發，比賽可透過愛爾達育樂和緯來體育（D-Live）收看。