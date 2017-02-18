無人能學 「白色巧克力」名人賽重現手肘傳球
2017/02/18 17:18
「白色巧克力」威廉斯。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕NBA明星週今日展開，登場賽事包括由各界名人、退役球星參與的名人賽。「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）更在場上重現「手肘傳球」絕境，引起現場一陣驚呼。
NBA名人明星賽分為東西部兩隊，由退役球星「小鋼砲」戴維斯（Baron Davis）領軍西部隊，威廉斯（Jason Williams）帶領東部隊。
威廉斯曾在2000年新秀對抗賽中秀出手肘傳球絕技，也成為他最為人津津樂道的招牌動作之一。相隔17年的今天，41歲的威廉斯寶刀未老，在名人賽中重現手肘傳球，並成功讓隊友接獲得分，即使不若年輕時的俐落，仍讓現場觀眾驚呼，就連主播都脫口「就是這招，就是這招。」讓人一窺白色巧克力當年風采。
相關新聞
- NBA》超狂地平說 厄文深信「地球是平的」（影音）
- NBA》「我來化解魏杜的尷尬」格林挺身當休息室一哥
- NBA》P.加索獲選工會代表 外籍球員第一位
- NBA》超扯新髮型讓網友笑翻 回顧林書豪多變髮型（圖輯）
- NBA》「模仿帝」這次玩真的 明星週名人賽高捧MVP（影音）
推薦新聞
-
經典賽》美媒分析戰力 台灣隊有望寫下灰姑娘傳奇2017/02/18 18:28
-
經典賽》郭俊麟明熱身賽首戰先發 陳冠宇後天打古2017/02/18 17:23
-
日職》陽岱鋼首場熱身賽缺陣 巨人遭三星獅完封2017/02/18 16:54
-
台維斯盃》雙打沒守住 地主台灣提前不敵中國男網2017/02/18 16:53
-
NBA》續約出現變數？溜馬一哥：想為爭冠球隊打球2017/02/18 16:50