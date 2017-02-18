無人能學 「白色巧克力」名人賽重現手肘傳球

「白色巧克力」威廉斯。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕NBA明星週今日展開，登場賽事包括由各界名人、退役球星參與的名人賽。「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）更在場上重現「手肘傳球」絕境，引起現場一陣驚呼。

NBA名人明星賽分為東西部兩隊，由退役球星「小鋼砲」戴維斯（Baron Davis）領軍西部隊，威廉斯（Jason Williams）帶領東部隊。

威廉斯曾在2000年新秀對抗賽中秀出手肘傳球絕技，也成為他最為人津津樂道的招牌動作之一。相隔17年的今天，41歲的威廉斯寶刀未老，在名人賽中重現手肘傳球，並成功讓隊友接獲得分，即使不若年輕時的俐落，仍讓現場觀眾驚呼，就連主播都脫口「就是這招，就是這招。」讓人一窺白色巧克力當年風采。