中職》自辦熱身賽 中信兄弟不敵警察廳

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟今自辦熱身賽，和韓職警察廳交手，兄弟先發打序多半是二軍年輕球員，先發投手則是鄭凱文。中信兄弟2局上林王啟瑋、陳皓然安打串聯得到1分，但8局下後援投手失手遭狙擊，終場2:4不敵警察廳。

兄弟今推出鄭凱文先發，鄭錡鴻、林煜清、官大元先後登板小試身手，8局下兄弟換上歐耀宗卻遭警察廳打者狙擊，滿壘時遭第4棒尹承烈擊出三壘安打，裴柄玉隨後再補上安打，單局攻下4分。兄弟黃鈞聲9上擊出1分打點安打，但後續打者滿壘未能建功，2分之差輸球。