NBA》續約出現變數？溜馬一哥：想為爭冠球隊打球
2017/02/18 16:50
溜馬一哥喬治。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬球團有意以總值2.19億美元（約67.7億新台幣）合約留住當家看板球星喬治（Paul George），但喬治表示，未來希望能在具有爭冠實力的球隊打球，為續約增添不少變數。
「我一直都想要為爭冠強隊打球。」喬治表示，他追求的不只是個人的數據和成就，而是希望自己能有競爭力，去拿下總冠軍，他也沒忘記溜馬7年來的栽培，他說：「我希望自己能成為第一個帶領溜馬奪冠的人，這我一直放在心上，這是我的目標。」
溜馬在明星賽前苦吞6連敗，戰績29勝28敗暫居東部第六，據《ESPN》報導指出，溜馬打算以2017年首輪選秀籤，透過交易找來喬治的助手。
相關新聞
- NBA》超狂地平說 厄文深信「地球是平的」（影音）
- NBA》「我來化解魏杜的尷尬」格林挺身當休息室一哥
- NBA》P.加索獲選工會代表 外籍球員第一位
- NBA》超扯新髮型讓網友笑翻 回顧林書豪多變髮型（圖輯）
- NBA》新秀挑戰賽世界隊電美國 加拿大穆雷奪MVP
推薦新聞
-
無人能學 「白色巧克力」名人賽重現手肘傳球2017/02/18 17:18
-
日職》陽岱鋼首場熱身賽缺陣 巨人遭三星獅完封2017/02/18 16:54
-
中職》自辦熱身賽 中信兄弟不敵警察廳2017/02/18 16:45
-
經典賽》公辦熱身賽 台灣先對警察廳再戰尚武2017/02/18 15:48
-
經典賽》韓投類型五花八門 考驗台灣打者適應能力2017/02/18 14:34