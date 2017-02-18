NBA》續約出現變數？溜馬一哥：想為爭冠球隊打球

溜馬一哥喬治。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬球團有意以總值2.19億美元（約67.7億新台幣）合約留住當家看板球星喬治（Paul George），但喬治表示，未來希望能在具有爭冠實力的球隊打球，為續約增添不少變數。

「我一直都想要為爭冠強隊打球。」喬治表示，他追求的不只是個人的數據和成就，而是希望自己能有競爭力，去拿下總冠軍，他也沒忘記溜馬7年來的栽培，他說：「我希望自己能成為第一個帶領溜馬奪冠的人，這我一直放在心上，這是我的目標。」

溜馬在明星賽前苦吞6連敗，戰績29勝28敗暫居東部第六，據《ESPN》報導指出，溜馬打算以2017年首輪選秀籤，透過交易找來喬治的助手。