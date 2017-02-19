NBA灌籃大賽登場 今日賽事預告與轉播

三分球大賽一直是明星周的重頭戲之一，而勇士球星K.湯普森已經連續三年參加，今年他信誓旦旦要再度奪冠，其中拓荒者的麥考倫以及小牛的麥休斯，是他認為最強的勁敵，最終會由誰勝出呢？



日職巨人熱身賽盡入第2場，昨日慘遭三星獅完封，今天將對上經典賽韓國隊，期待能有所突破，對賽事有興趣的球迷記得收看轉播。

經典賽進入倒數，台灣隊將派出旅日好手郭俊麟先發，對上世大運培訓隊，兩隊將在台中洲際球場交手，歡迎球迷一起進場為兩隊加油。

NBA

09:00 技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽（緯來體育、愛爾達體育）

SBL

17:00 璞園 VS. 金酒（愛爾達體育、愛爾達足球）

19:00 裕隆 VS. 台銀（愛爾達體育、愛爾達足球）

巨人熱身賽

11:30 巨人 VS. 韓國隊（愛爾達育樂）

棒球經典賽熱身賽

17:00 台灣隊 VS. 世大運培訓隊（緯來體育）