台維斯盃》雙打沒守住 地主台灣提前不敵中國男網
2017/02/18 16:53
雙打組合莊吉生（右）、彭賢尹（左）第3點雙打落敗，台灣連丟3點輸給中國隊。（資料至，記者廖振輝攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕台維斯盃亞洲／大洋洲區第一級首輪「台中大戰」，我國地主昨日連丟2點單打之後，今無路可退的第3點雙打，由彭賢尹／莊吉生力抗中國吳迪／張之臻，仍以6：7（4：7）、5：7、3：6落敗，地主連丟3點已提前不敵來犯的中國隊。
這項賽事於高雄陽明網球中心進行，背水一戰的彭賢尹／莊吉生下午全力搶攻，可惜首盤錯失盤末點機會，戰線被拉進搶7而拱手讓人，次盤他們又在盤末失守，到了第3盤氣力放盡，先遭破發而一路苦追，即使搶救回2個賽末點，最終仍直落3繳械。
團體賽的台維斯盃採5點3勝制，首日我國陳迪、莊吉生都力戰5盤而惜敗，加上如今關鍵雙打也輸球，已確定輸給中國隊，週日壓軸2點單打也無關勝負。
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