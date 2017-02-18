經典賽》郭俊麟明熱身賽首戰先發 陳冠宇後天打古

備戰經典賽台灣隊，投手郭俊麟。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕經典賽台灣隊結束澳洲移訓後，今天回到台中洲際球場練習，準備明天開始的3場熱身賽，前2場各由郭俊麟、陳冠宇先發，先後對上世大運成棒培訓隊、古巴國家代表隊。

距經典賽開戰只剩半個月，在正式預賽開打前，台灣隊共進行8場熱身賽，先在台中打3場，23日赴日本神戶移訓期間安排3場比賽；3月1日再前往南韓首爾，迎接2場公辦熱身賽，全力備戰。

台灣隊明天先與世大運培訓隊交手，排定郭俊麟先發，陳韻文、潘威倫、林晨樺、王鏡銘、倪福德等人也預計上場；20、21日強碰經典賽古巴代表隊2連戰，第1場將由陳冠宇掛帥，預定出賽的還有蔡明晉、黃勝雄、羅國華、陳鴻文等人。

對於這次經典賽先發投手輪值，台灣隊總教練郭泰源表示，會以旅外的郭俊麟、陳冠宇、宋家豪、昨天報到的江少慶為主。

除了人在樂天春訓的宋家豪，其他3名投手今天都進牛棚練投，持續調整狀況。

世界棒球經典賽台灣隊熱身賽

2/19 （日） 17:00 台灣隊vs.世大運培訓隊

2/20 （一） 18:30 台灣隊vs.古巴隊

2/21 （二） 18:30 古巴隊vs.台灣隊

註：地點皆為台中洲際球場，緯來體育台直播。

陳冠宇預計後天對古巴先發。（記者廖耀東攝）