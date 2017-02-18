網球》張凱貞2連勝 安抵杜拜女單會內賽

張凱貞於杜拜女網賽取得2連勝，安抵64籤會內賽（資料照，網協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金266.6萬美元（約新台幣8212萬元）的杜拜女網賽，「網球精靈」張凱貞在單打會外賽續傳捷報，台灣時間今下午力戰75分鐘，她以6：2、6：4擊退世界女單排名100的美國勁敵波絲蘭，2連勝安抵64籤會內賽。

世界排名120的張凱貞，排會外第11種子，面對第8種子的波絲蘭克服連2盤都開落後的狀況，開賽「網球精靈」從0：2倒趕6局，首盤後來居上；次盤又連追3局咬平，再順勢超前拿下，總計她發出6記愛司、破了對手6個發球局，直落2晉會內舞台。

這是張凱貞相隔4年再度挑戰杜拜，至少取得職業積分30分，接下來會內賽若乘勝追擊，還有機會衝擊目前女單105席謝淑薇的「一姊」地位。張凱貞繼年初深圳女網賽後，再度通過會外賽考驗，令她信心大受鼓舞，先前澳網大滿貫、台灣公開賽都於會外飲恨的陰霾也一掃而空。