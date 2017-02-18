MLB》目標拿下世界大賽冠軍 英砲：印地安人是最好選擇
2017/02/18 19:08
英卡納西恩。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕本季以3年6000萬美元合約在印地安人延續大聯盟生涯，英卡納西恩表示約有5隊對他有興趣，但印地安人是他最好的選擇，因為在這有機會奪下世界大賽冠軍。
「他們球隊狀況很好，也有許多潛力新秀，要再次打進世界大賽並非難事。」英卡納西恩表示，「在這我能擔任指定打擊，也可以守一壘，我已經準備好自己，任何教練指派的任務我都會去達成。」
對即將來臨的經典賽，英卡納西恩婉拒母國多明尼加的邀請，目的是希望能盡快融入新球隊，對此他表示：「我會盡全力瞭解他們，並找到適合的相處模式，我想成為這家庭的一份子。」
總教練法蘭柯納（Terry Francona）對這為重砲手的加盟深感驚訝，並表示：「當我聽到總管安東內提（Chris Antonetti）說就快簽下英卡納西恩時，這消息讓我難以置信，但這也代表拿坡里（Mike Napoli）不會再回到隊裡，讓我心中有點矛盾。」
去年美聯外卡爭奪戰，金鶯和藍鳥纏鬥到第11局，最終由英卡納西恩（Edwin Encarnacion）轟出再見三分砲氣走金鶯，去年也是英卡納西恩生涯輝煌的一年，不只與歐提茲（David Ortiz）並列美聯打點王，另外還有42轟的驚人身手。
印第安人總教練法蘭柯納。（資料照，美聯社）
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