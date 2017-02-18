經典賽》成韓國情蒐重點 郭俊麟、陳冠宇也想再抗韓

備戰經典賽台灣隊，投手郭俊麟。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕經典賽台灣隊先發輪值將以旅外4投為主，其中，2014年仁川亞運抗韓出色的郭俊麟、陳冠宇，皆為此次韓國隊情蒐重點，兩人都想再與韓國隊交手，不過郭俊麟也說：「還是以幫助球隊為優先，就看教練安排。」

台灣隊日前赴澳移訓比賽，郭俊麟14日投0.2局挨3安、失2分，是他去年秋訓右側腹輕微拉傷以來首次實戰，前次正式賽已是去年10月在鳳凰聯盟登板。

「在澳洲是傷後第一次比賽，投起來比較亢奮，可能因為想表現，所以控球沒那麼理想。」郭俊麟說，好消息是目前傷勢無虞，身體狀況都正常，「調整進度比預期快，所以基本上沒問題。」

經典賽首輪3場預賽先後是7日對以色列、8日抗荷蘭、9日強碰韓國，對地主韓國隊一役最受矚目。2014年郭俊麟在仁川亞運金牌戰先發，對韓國4.2局4K失2分、僅1責失，精彩表現令經典賽韓國隊監督金寅植印象深刻；陳冠宇在仁川亞運預賽對韓國也繳出4.1局5K無失分好投，也是此次韓國情蒐重點。

投手陳冠宇。（資料照，記者廖耀東攝）

兩人都難忘抗韓滋味，陳冠宇就說，很想再投韓國之戰，因為現在成績比當時進步許多，希望表現能像上次一樣穩定，但不管教練交付何種任務，都會好好準備、全力以赴。

台灣隊明起在台中洲際球場展開3場熱身賽，明天先迎戰世大運培訓隊，20、21日再對上經典賽古巴國家隊，首戰由郭俊麟先發，後天換陳冠宇掛帥。同樣被列為經典賽先發人選的宋家豪仍在日本參加樂天春訓，唯一旅美代表江少慶可能不會在這系列賽上場。

郭俊麟表示，結束澳洲比賽後搭機返台、休息1天，已數日沒丟球，今進牛棚練投狀況較不順暢，將持續調整，「明天應該只會投1、2局，盡量減少用球數。」他投完明天比賽後，20日將先回東京處理工作證等事務，23日再赴神戶與台灣隊會合。

世界棒球經典賽台灣隊熱身賽

2/19 （日） 17:00 台灣隊vs.世大運培訓隊

2/20 （一） 18:30 台灣隊vs.古巴隊

2/21 （二） 18:30 古巴隊vs.台灣隊

註：地點皆為台中洲際球場，緯來體育台直播。

經典賽台灣隊預賽賽程

3/7 11:00 以色列vs.台灣隊

3/8 17:30 台灣隊vs.荷蘭

3/9 17:30 韓國vs.台灣隊

註：以上為台灣時間，場地均為首爾高尺巨蛋。