SBL Live》陳世念連飆2顆關鍵三分彈 裕隆半場領先富邦
2017/02/18 20:19
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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富邦
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20
|18
|38
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裕隆
|20
|20
|40
第二節
賀夫和周伯臣次節在禁區得手，而老將陳世念利用妙傳和快攻上籃，打出一波8：0小高潮超前，呂政儒再補上一記三分彈，裕隆以34：26領先。
富邦該節後半段靠著罰球追回失分，歐布萊恩和蔡文誠合計6罰全中。賽事因計時器故障而暫停，延誤了近10分鐘才重新開始。
比賽回來之後，陳世念連續砍進2顆三分彈，幫助裕隆上半場以40：38領先富邦。
第一節
富邦首節開局靠著洪志善、蔡文誠打出一波11：2的攻勢，蔡文誠一人就獨拿4分，而裕隆賀夫和呂政儒挺身止血，合計攻下10分縮小至1分差距。
賀夫頻頻切入禁區得分，造成富邦防守上不少的壓力，他單節攻下10分，2分球4投4中，幫助裕隆追平富邦，首節以20：20戰成平手。
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