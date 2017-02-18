SBL Live》陳世念連飆2顆關鍵三分彈 裕隆半場領先富邦

2017/02/18 20:19

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

富邦

20

 18 38

裕隆

 20 20 40

第二節

賀夫和周伯臣次節在禁區得手，而老將陳世念利用妙傳和快攻上籃，打出一波8：0小高潮超前，呂政儒再補上一記三分彈，裕隆以34：26領先。

富邦該節後半段靠著罰球追回失分，歐布萊恩和蔡文誠合計6罰全中。賽事因計時器故障而暫停，延誤了近10分鐘才重新開始。

比賽回來之後，陳世念連續砍進2顆三分彈，幫助裕隆上半場以40：38領先富邦。

第一節

富邦首節開局靠著洪志善、蔡文誠打出一波11：2的攻勢，蔡文誠一人就獨拿4分，而裕隆賀夫和呂政儒挺身止血，合計攻下10分縮小至1分差距。

賀夫頻頻切入禁區得分，造成富邦防守上不少的壓力，他單節攻下10分，2分球4投4中，幫助裕隆追平富邦，首節以20：20戰成平手。

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