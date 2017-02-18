NBA》融冰第一步？杜蘭特讚魏少：最強灌籃高手

杜蘭特（左）和魏斯布魯克明星賽將再當隊友。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星周今天登場，除了東、西部星光熠熠，最大看點也包括同屬西部明星隊的杜蘭特、魏斯布魯克會在場上擦出什麼樣的火花？雖然魏少拒談關於「前隊友」杜蘭特，不過杜蘭特在受訪時大讚魏斯布魯克，「他是聯盟最棒的實戰灌籃王。」

杜蘭特去年7月加盟勇士，本季當勇士和雷霆交手，他和魏斯布魯克的互動都是眾所矚目的焦點，上週回到雷霆主場，杜蘭特還受到當地球迷嗆聲歡迎，明星賽兩人再度同隊，依然是熱門話題。

有別於魏少不願多談，杜蘭特受訪時卻不吝嗇稱讚魏少，「比賽中最好的扣籃者，嗯……魏斯布魯克吧，作為一個控衛，他能串起球隊攻勢並像個中鋒一樣猛力灌籃，我認為這是讓人印象深刻的。」