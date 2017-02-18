SBL》台啤B.戴維斯準大三元也沒用 達欣例行賽提前封王

戴維斯繳出準大三元成績，台啤仍大比分輸球。（記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕SBL例行賽進入倒數第二週賽事，以19勝8敗暫居龍頭的達欣，封王魔術數字已來到「M1」，今又以97：85擊敗台啤，提前兩戰就確定拿下例行賽第一名，這也是隊史自第7季後再度重返榮耀。

先前4次交手，達欣取得3勝1敗，不過此役對台啤首節僅20：19小幅領先，次節還一度遭到追平，靠著洋將布拉屢屢爆扣甚至灌歪籃架，才又要回氣勢，上半場暫以44：39保有優勢。

易籃後，達欣仍甩不開台啤緊咬，直到末節尚餘3分多鐘，才取得11分的雙位數領先，之後也未讓對手越雷池一步，提前喜迎勝利。

達欣以布拉拿24分最高，周儀翔21分次之。台啤洋將B.戴維斯則繳出27分、10籃板、9助攻的「準大三元」成績單。

達欣周儀翔行進間出手投籃。（記者林正堃攝）