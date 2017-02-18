MLB》重回多倫多 包爺想改壞脾氣？

包提斯塔。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥看板球星「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）去年在藍鳥合約最後一年，未料卻因傷痛影響表現，全壘打數也是他在藍鳥完整球季以來最少，最終只簽到1年保障約，但對他來說卻不見得是壞事，包爺很開心能回到多倫多，因為這裡有許多回憶。

在2015年球季，包爺用40轟的成績帶領藍鳥勇闖季後賽，這也是藍鳥從1993年拿下世界冠軍後，首次以美聯東區龍頭挑戰季後賽，而他在右外野的付出可說功不可沒。

不管過去發生什麼事，包爺很開心能再次回到藍鳥，也很想念大家，希望能夠挑戰個人第3次季後賽，包提斯塔表示：「我會保持健康打完整季，和隊友一起拿下每場勝利，享受比賽並在這之中保持快樂，不論會遇到什麼事、以及先前發生什麼事。」

包爺在藍鳥隊的付出確實勞苦功高，這也利於他開季鎮守右外野，藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons）對此表示：「現在的情況會迫使他打出好成績，相信這會是他閃耀的一年。」