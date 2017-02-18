NBA》勇士熱舞大媽又來了！這次還揪柯瑞一起跳（影音）

2017/02/18 20:42

〔體育中心／綜合報導〕還記得勇士場邊熱舞大媽嗎？這回她還找來超強的舞伴－柯瑞和格林（Draymond Green）搭檔演出。

「舞棍大媽」Robin Schreiber去年11月場邊一跳成名，12月受邀登上勇士主場和啦啦隊表演，本週NBA明星週賽前，Schreiber也和勇士當家球星柯瑞、格林一同熱舞，就連杜蘭特也難逃大媽魔力合影留念。

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