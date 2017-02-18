MLB》迎接第17個球季 鈴木一朗「反常」穿白Tee報到

鈴木一朗提前一天春訓報到，一反常態穿上白色素T恤。（取自日刊體育）

〔記者石毓琪／綜合報導〕距離馬林魚春訓報到還有1天，日籍球星鈴木一朗今天先行報到，已屆43歲「高齡」的他穿著純白色T恤現身，對於踏入美職第17個年頭，鈴木一朗表示感覺很不一樣，也想帶給大家截然不同的面貌。

鈴木一朗提前一日報到，今天做了傳接球和打網訓練，總共耗時2小時之久，回到球場準備迎接新球季到來，鈴木一朗說，「從秋天到冬天，接著到了春訓的階段，有一種新的感覺、很不一樣的感覺。」他表示，雖然有一些不同的面孔出現，但想和球隊聚在一起的興奮之情並無改變。

過去鈴木一朗現身球場的「朗神時尚」一向是球迷和媒體關注的焦點，今天鈴木一朗選擇樸素的白色T恤，對此他也做出解釋，「對我而言總是要花些時間去想，要呈現給大家什麼樣的東西。我的意思是，不管決定做什麼，重要的是持之以恆。」

上季鈴木一朗成為大聯盟史上第30位達成3000安的球員，但他沒因此感到滿足，「打到50歲」仍是鈴木一朗的目標。雖然擔任球隊4號外野手，目前以3030安打排在第25名的鈴木一朗，仍有機會達成史上20位3110安里程碑，甚至擠下暫居第19名A-Rod的3115安。

鈴木一朗提前一日展開春訓。（美聯社）

鈴木一朗提前一日展開春訓。（美聯社）