高中棒球聯賽》嘉中扣倒強恕 鶯歌打退南英全勝晉8

南英與鶯歌前6局戰成1：1平手，7局上南英再添1分、暫時以2：1領先。而鶯歌7局下先追平比數，8局下王楷勳在2出局、滿壘的打擊機會敲出安打，助隊以4：2領先。9局上南英雖一度攻佔得點圈，卻未能拿下分數，終場就以2分之差落敗。

南英此役先發投手宮象謙主投5.2局被敲4安，僅失1非自責分，送出7K封鎖對手打線，但他退場後，接手的投手無法壓制鶯歌打線，最後2局遭攻下3分，南英苦遭逆轉。

鶯歌教練王傳家賽後說：「比賽前段小朋友打得太綁手綁腳，有點想太多了，之後我要他們大膽執行戰術，才收到效果。」

鶯歌王楷勳此役5支3，尤其8局下打回致勝分最關鍵，王傳家透露：「王楷勳原本就是球隊中上壘率最高的選手，但他打完第1階段後，打擊節奏整個亂掉，今天他算是比較恢復水準。」

王傳家解釋：「他低潮的時候好、壞球都想打，導致無法好好設定要攻擊的球路，打擊節奏才會亂掉。」

鶯歌本季在木棒聯賽尚未吞過敗績，今天對南英拿勝後，確定以分組第1之姿前進8強，王傳家說：「今年的目標就是打進8強，小朋友也達到了，希望接下來的比賽他們不要有壓力地繼續拚。」

另役，嘉義高中對上強恕高中的比賽，強恕1局下擊出3支安打先進帳2分，2局上嘉中1出局後攻佔滿壘後，強恕內野接連發生2次失誤奉送對手3分。4局上嘉中再追加1分，8局上強恕換投張育碩，卻讓對手開啟大局，嘉中連7人次上壘，以6安打與1失誤狂攻6分，打完8局就以10：2扣倒強恕。

東大體中今天以7：5擊敗美和高中，收下第3階段的2連勝。平鎮高中成晉、辛元旭開轟，助隊打完6局就以14：0扣倒屏東高中。

高苑工商今天以2：0完封西苑高中；興大附農則靠著再見暴投以2：1險勝麥寮高中。穀保家商在則在第3階段的第2戰以6：1撂倒成德高中；北科附工打完8局與普門高中戰成5：5平手，但9局下普門在2出局後連續敲出3支安打，最終以6：5向北科說再見。