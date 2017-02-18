SBL》勇士輸給裕隆 爭第二名困難度增
2017/02/18 21:39
裕隆賀夫狂砍34分。（記者林正堃攝）
〔記者林宗偉／新北報導〕SBL今第2戰由賽前分居3、4名的勇士及裕隆捉對廝殺，勇士前一晚力克金酒讓戰績升至17勝11敗，今準備坐三望二，好在免去季後賽首輪征戰之苦，但遭到裕隆壞了好事，以84：90輸球。
雙方前4次交手勝負各半，今再度捉對廝殺，勇士儘管場邊動員滿滿的加油團，仍無法壓制裕隆的攻勢，首節20：20平手，上半場結束時，還反以38：40屈居下風。
易籃後，裕隆在第三節就最多領先來到11分，之後儘管數度讓勇士追近至個位數差距，還是都能及時止血成功，成為笑到最後的贏家。
裕隆洋將賀夫拿下全隊最高的34分，本土球員則以呂政儒拿下21分最高。勇士以宋宇軒拿下20分最出色。
呂政儒。（記者林正堃攝）
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