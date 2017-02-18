MLB》16號刺身上 高登：費南德茲陪我們一起前進

高登上季在費南德茲逝世後首戰敲出全壘打。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕馬林魚春訓在即，內野手高登（Dee Gordon）今和媒體分享休賽季期間身上新增的刺青，以紀念上季因船難逝世的費南德茲（Jose Fernandez）。憶起逝去的好友，高登也鬆口表示，費南德茲的毒理學報告並不會改變隊友對他的看法，新球季費南德茲也會如更衣室的一角般如影隨形，和球隊一起打拚。

費南德茲逝世的首戰，高登在首打席先模仿費南德茲的打擊姿勢，隨後敲出該季首轟，當晚高登單場4安，率隊打贏勝仗悼念費南德茲，這個戲劇性的打席伴隨小費的「16號」和縮寫，一起完成烙印在高登左手臂上。

去年10月下旬，關於費南德茲船難事件的毒理學報告指出，費南德茲血液酒精含量高達0.147，幾乎達法律限制的兩倍，且費南德茲體內還被驗出有可卡因等物質。不過高登今談起此事，表示這不會改變隊友們對小費的感覺，「我相信有些人可能會用別的方式看待他，但我知道他是很棒的兄弟，他總是對我很好，不管作為隊友或對手，沒有什麼能改變我對他的想法或他對待自己事業的方式。他犯了錯，賠掉他的生命，這樣已經夠了。」

談到走出小費逝世的不捨，高登回憶起某天有人和他說「費南德茲會希望馬林魚少了他能繼續前進」，「但我想他不會希望我們在少了他的情況下前進，因為那不是他，他想成為特別的一部分，像是成為更衣室的一部分，陪伴著我們前進。」

與高登抱持相同念頭的還有馬林魚總教頭馬丁利（Don Mattingly），談到費南德茲的報告，馬丁利坦言很高興當天在家，不必向大眾公開他的看法，「坦白說我有點失望，但這不會改變我對Jose的感覺，我知道這孩子的樣子，所以顯然地我失望了，我從來不覺得那是Jose。我曾對待不同的人給予不同的方式，但Jose總是用一樣的方式對待所有人。我沒感到他的態度有任何改變，所以我即使失望，依然很愛他，只看到他好的一面。」