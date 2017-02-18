MLB》2歲半甩棒超水準 古巴大物新秀之子萌樣破表（影音）

2017/02/18 22:35

Making my baseball debut at 2 1/2 years old ⚾️ @joeybats19 got nothing on me! #smallerballer #redsox #2 #moncadita @ymoncada19 @whitesox

Robinson Moncada ⚾️（@robinsonmoncada24）分享的貼文 於 張貼

〔體育中心／綜合報導〕有其父必有其子！白襪古巴超級新秀孟卡達（Yoan Moncada）被評價為五拍子球員，打擊能力倍受好評，而他2歲半的兒子也承襲乃父之風，「甩棒」甩得相當有架式。

影片中，小孟卡達不管是揮棒和跑壘都有模有樣，而備受討論的就是他的甩棒架式相當帥氣，大聯盟官網更開玩笑地形容，這個甩棒已經是職業級的。

孟卡達2015年被紅襪以破紀錄的3150萬美元（約9.7億台幣）簽約金簽下，季前被大聯盟官網列為百大新秀第2名，而去年因為塞爾（Chris Sale）的交易案，轉戰白襪。

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