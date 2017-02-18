中職》台灣隊棒次大致定型 林智勝可望扛四番
2017/02/18 23:10
備戰經典賽台灣隊，隊長「大師兄」林智勝。（記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕因投手戰力相對較薄弱，台灣隊盼打線發揮「強攻」特色，棒次也差不多定型，三到五棒的中心打線可能安排高國輝、林智勝、蔣智賢，並由胡金龍擔任開路先鋒，總教練郭泰源表示：「這樣是比較順，但臨場狀況好壞沒辦法掌握，先打打看再說。」
在先發守位部分，台灣隊長林智勝在澳洲移訓主要守二壘，三壘、游擊可能各由蔣智賢、陳鏞基把關，一壘還有林益全、許基宏等人，加上林哲瑄、高國輝、張志豪等人駐守外野，郭總說：「都可以排看看，林志祥也可守二壘，智勝也能去一壘或打DH。」
提到赴澳收穫，郭總說：「就是大家調整很快，比賽感覺慢慢回來。」澳洲天氣熱有助選手調整狀況，且恢復較快，這部分也達到他期望，「整體來說還是有人進度較慢，這幾天應該都會調回來。」
林智勝。（記者廖耀東攝）
至於投手，郭總說，幾場比賽看下來，僅1、2人控球仍待加強，再調整一下應該沒什麼問題。
從明天開始對戰世大運培訓隊開始，台灣隊熱身賽強度逐漸提高，在移訓賽開轟的林智勝說，明起練習賽就要以正式賽心態應戰，大家都必須很專注在場上，藉此找出缺失、盡快修正。
野手調整狀況不錯，赴澳期間，林智勝也感受到大家期待練球、比賽的熱情，他說：「其實打擊不用擔心，上去比賽，腎上腺素一上來，感覺就會回來，所以不必多想狀況好壞，打了才知道。」
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