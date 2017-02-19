卡達公開賽 捷克女將普里斯科娃封后
2017/02/19 04:44
〔中央社〕捷克女將普里斯科娃今天在卡達公開賽（Qatar Open）女單決賽，以6-3、6-4直落兩盤，擊敗丹麥好手瓦芝妮雅琪，首度在卡達封后，也是她今年奪得的第2冠。
普里斯科娃（Caroline Wozniacki）上個月剛在澳洲布里斯本國際網賽（Brisbane International）奪冠，她今天順利擊敗瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），贏得生涯第8座WTA冠軍，也是今年第2冠。
這是女網排名世界第3的24歲普里斯科娃，首度在卡達封后，並確認她被看好可能奪得大滿貫賽冠軍的不斷攀漲聲譽。
普里斯科娃奪冠後表示：「太神奇了，贏得比賽對我來說意義非常重大。這是很不尋常的一週，面臨了那麼多頓挫後，委實不容易。」
她又說：「我一直等待在此間獲得良好成果，因為我接連3年於首輪或第2輪就出局。奪冠讓我感到很興奮。」
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