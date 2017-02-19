NBA》明星賽沒事做 林書豪專心練投（影音）
2017/02/19 07:53
〔體育中心／綜合報導〕這週是明星賽，無事一身輕的林書豪也沒閒著，抓緊機會進行投籃練習，並上傳到臉書與球迷分享。
林書豪的大腿傷勢已有好轉，籃網教頭亞特金森（Kenny Atkinson）表示，明星賽過後首戰林書豪就能上場，時間預定為2/24對上金塊。
本季籃網與明星賽無緣，目前團隊戰績9勝47敗，需要林書豪重返球場指揮力拚本季第10勝。
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